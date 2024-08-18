Elazığ’da çıkan yangında 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Merkeze bağlı Cevizdere köyünün Sulaf ve Kuşçu mezralarındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, meyve ağaçları ve sebze ekili tarım arazisine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, köy sakinlerinin de desteğiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 150 dönüm tarım arazisindeki meyve ağaçları ve sebze alanlarının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edilirken, 1 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Köy muhtarı Mehmet Yıldırım, yangının kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirterek bahçelerindeki meyve ağaçlarının ve bağlarının yandığını kaydetti.