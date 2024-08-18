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Güncel
AA 18.08.2024 10:23

Karabük'te panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karabük'te panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şahin T. (30) idaresindeki panelvan ile Osman Gülseren (80) yönetimindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çerçen köyü kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Gülseren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan panelvan sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülseren'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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