lazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 21 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Operasyonda G.S. (28) ve B.D. (46) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen araçta dedektör köpek "Nina" ile yapılan detaylı aramada, koltukların altındaki salça bidonu içerisine gizlenmiş 100 gram metamfetamin ve 1988 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.