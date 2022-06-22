Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Giresun'da Çakrak köyü Taflantepe yayla yolunda, Osman Ardahan'ın kullandığı 34 ER 5121 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Kıbrıs gazisi Hüseyin Ardahan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Ahmet Ardahan ve İzzet Tulum ise Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Giresun Kıbrıs Barış Harekatı
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