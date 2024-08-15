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Güncel
AA 15.08.2024 16:12

Elazığ'da Akuşağı köyü ve 6 mezranın su sorunu giderildi

Elazığ'da İl Özel İdaresi bazı köylerdeki su sorununu gidermeye devam ediyor.

Elazığ'da Akuşağı köyü ve 6 mezranın su sorunu giderildi

2024 yılı yatırım programı dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi, hizmet alanındaki her noktada imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları gidermeye devam ediyor.

Bu bağlamda Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyü ve 6 mezrasının su sorunu, yürütülen çalışmalarla çözüme kavuşturuldu.

2023 rakamları ile toplam 12,5 milyon liraya mal olan içme suyu projesi kapsamında içme ve şebeke suyu tesisi ile GES yapım işi tamamlandı.

Öte yandan, çift terfili sistem ile iki ayrı GES tesisi yapıldı, 2 terfi binası, terfi hattı ve 150 metreküp betonarme su deposu ile 30 bin metrelik şebeke hattı döşenerek hanelerin su ihtiyacı karşılandı.

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