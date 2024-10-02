Elazığ'da 20 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ'da sünnet şöleni düzenlendi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte gerçekleştirilen sünnet şöleni kapsamında 20 çocuğa sünnet kıyafeti giydirildi.

Ardından çocuklar için aileleri ile kent merkezi ve tarihi Harput Mahallesi'nde gezi programı düzenlendi, ziyaret edilen camide dualar okundu.

Daha sonra Kültürpark'ta devam eden etkinliklerde mehteran takımının gösterisini izleyen ve palyaçolar eşliğinde çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçiren çocuklara, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi, ikramda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, toplu sünnet şölenlerine sorumluluk alanlarında bulunan illerde her yıl devam edeceklerini belirtti.

Tunceli'de de 5 Ekim'de toplu sünnet şöleni düzenleyeceklerini ifade eden Bacanlı, "Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce, Elazığ'da 20 çocuğumuz için toplu sünnet şöleni düzenledik." ifadesini kullandı.