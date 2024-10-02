Erzincan'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasında ailenin son üyesi de toprağa verildi

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ceylan'ın cenazesi, memleketi Uşak'a getirildi.

Ceylan için kent merkezindeki Yüce Tepe Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Ceylan ailesinin yakınlarının yanı sıra Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Y. ve Ceylan'ın sınıf arkadaşları katıldı.

Semiha Ceylan'ın cenazesi, namazın ardından Sivaslı ilçesi Akarca köyünde toprağa verildi.

Kaza

Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif C.'ı yurda yerleştirmek için 26 Eylül'de Uşak'tan yola çıkan Ramazan C.'ın kullandığı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında Yusuf T. idaresindeki tıra çarpmış, sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif C. yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan çocuklardan Ahmet Enes C. 28 Eylül'de, ailenin son üyesi olan Semiha C. da dün hayatını kaybetmişti.