Az Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.10.2024 17:57

Gemerek'te su depoları denetlendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sağlık ekipleri içme suyu depolarında denetim yaptı.

Gemerek'te su depoları denetlendi

Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tayyip Ünal ve Çevre Sağlığı teknisyeni Habib Türkoğlu, köylerin içme ve kullanma su depolarında incelemelerde bulunarak, köy muhtarlarına hijyen ve temizlik konusunda hizmet içi eğitim verdi.

Eğitimde, su depolarının düzenli temizliği ve bakımı hakkında bilgi aktarılırken, muhtarların soruları yanıtlandı.

Denetimler sırasında depolarda tespit edilen eksiklikler ilgili makama rapor edildi.

Ünal, sağlıklı içme suyu temininin büyük önem taşıdığını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz suya ulaşmasını sağlamak." dedi.

ETİKETLER
Sivas Denetim Eğitim
Sıradaki Haber
Bilecik'te zabıta denetimlerinde son kullanma tarihi geçen 436 ürüne el konuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti
18:02
Ağrı'da araç kazasında bir askerimiz şehit oldu
17:43
Danimarka'da İsrail Büyükelçiliği yakınlarında patlama: 3 İsveçli gözaltına alındı
17:16
Guterres: Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor
17:29
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
17:34
Cevdet Yılmaz: KKTC'ye yönelik haksız ambargolar son bulmalı
TEKNOFEST Adana'da Hava Gösterileri
TEKNOFEST Adana'da Hava Gösterileri
FOTO FOKUS
ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı TEKNOFEST'te sahne aldı
ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı TEKNOFEST'te sahne aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ