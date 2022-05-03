Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), 81 ilde görev yapacak 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.

Bekçi alımı başvurusu ne zaman?

3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Adaylar 28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvuru yapabilecek.

2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

EGM Polis Akademisi Başkanlığından yayınlanan ilana göre, adaylar 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

2022 Bekçilik başvurusu için tıklayınız.

Kararda, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi 'www.pa.edu.tr'den ilan edileceği, farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

2022 Bekçi alımı başvuru kılavuzu için tıklayınız.