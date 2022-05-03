Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan otoyollar...
Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Marmaray bayramda ücretsiz mi? İETT ücretsiz mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan gece yarısından 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Ücretsiz geçişler 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projelerini kapsamayacak.
Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
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