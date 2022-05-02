Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ile yürütülen çalışmada ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 101 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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