Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nde yarın kuvvetli fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege ile Güney Ege'nin kuzeyinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına
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