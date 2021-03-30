Huzur ve güvenlik için kararlı çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilk 3 ayda terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Kentte çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK tarafından kullanıldığı değerlendirilen 9 malzeme deposu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bu kapsamda Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan 12 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.