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Küçük Hira Ata'sına ve Anıtkabir'e kavuştu

Küçük Hira Ata'sına ve Anıtkabir'e kavuştu

Jandarma narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramada, İ.A'nın aracında ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi.

Zanlının kullandığı araç, Kırıkkale'ye giriş yaptığı sırada durduruldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale'ye başka bir ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine şüpheli İ.A'yı (33) takibe aldı.

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