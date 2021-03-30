İl Özel İdaresi görevlileri, sorumluluk alanında bulunan yol ağında 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple hizmet veriyor.

Zorlu coğrafyada görev alan ekipler, bölgede ilkbaharın ilk ayı olan martın son günlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan bazı köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

"Kar kaplanları" olarak nitelendirilen ekipler, yoğun çalışmalar sonucu yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsaldaki köy yollarının tamamını ulaşıma açtı.

Operatör Fecri Bayram, AA muhabirine, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, gece gündüz demeden çalışarak köy yollarını ulaşıma açtıkların söyledi.

Ekiplerin kırsalda kardan kapalı olan mezra yollarını açma ve yol genişletme çalışmaları ise sürüyor.