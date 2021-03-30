Kurum binasında düzenlenen törende, Aspir Ekiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 16,6 dekar alanda nisan ayında ekilmek üzere çiftçilere 83,3 ton sertifikalı aspir tohumunun dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, burada yaptığı konuşmada, ülkede yıllık 3 milyon ton olan bitkisel yağ ihtiyacının 1,5 milyon tonunun üretilebildiğini, yağ açığının ithalat yoluyla giderildiğini belirtti.

Aspir bitkisinin tohumlarında yüzde 35 yağ bulunduğunu ve bu yağın yemeklik olarak kullanılabildiğini ifade eden Şahin, "Projemizin hayata geçmesiyle 16,6 dekar alandan 3 milyon 320 bin kilogram verim sağlanacak, 1 milyon 162 bin litre yağ üretimi gerçekleştirilecek." dedi.

Aspir ekiminin mümkün olan tüm arazilerde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını dolayısıyla bitkisel üretimde devamlılık ve güvenilir gıdaya erişebilme güvencesinin sağlanması önümüzdeki dönem için büyük önem arz ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Ülkemizin yağ açığının kapatılması açısından kuraklığa dayanıklı bir yağ bitkisi olarak ön planda değerlendirilmesi gereken aspirin yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmamasını ve aspir yetiştiriciliğinin mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ülkemizde nadasa bırakılan işlenebilir tarım arazilerinin değerlendirilmesi ile üretim artışına paralel bitkisel yağ açığının kapatılmasında önemli bir adım atılmış olacaktır."