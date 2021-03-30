Yılın büyük bölümü karla kaplı Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, yenilenen yüzü, doğal parkurları ve kristal kar örtüsüyle 3 ayda yerli ve yabancı 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan ve 15 milyon lira yatırımla pistleri uzatılan, 4'lü telesiyej sistemi kurulan ve konaklama sorununun giderilmesi için otel yapımına başlanan merkez, bölgenin cazibe noktası olma yolunda ilerliyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ocak ayında hizmet vermeye başlayan merkez, nisanın yaklaşmasına rağmen 1 metreyi aşkın kar örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

Çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan gelen ziyaretçilerin sezon boyunca yoğunluk oluşturduğu merkez, kentte hem kış turizminin hem ekonominin hem de sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, merkezde mayısa kadar kayak yapılabileceğini söyledi.

Sporcuların Zap Suyu'nda rafting yapmaya ve bisiklet turları düzenlemeye başladığı kentte kayak sezonunun da devam ettiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu büyük bir zenginlik. Kayak merkezimizin kapasitesini her geçen gün artırıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir seviyeye ulaştık. Bu sene yoğun ilgi oldu. Birçok ilden, Irak ve İran'dan salgın süreci olmasına rağmen ziyaretçiler ağırladık. Kovid-19 kurallarına uygun faaliyet gösterdik. Kayak merkezine yönelik yeni projelerimiz var. Türkiye'deki birçok kayak merkezinde kar biterken, insanlar baharı karşılarken biz hala kış faaliyetlerine devam ediyoruz. Bu yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Özellikle hafta içi günübirlik Van'dan, Şırnak'tan, Bitlis'ten ve yakın illerden gelenlerin sayısında ciddi oranda artış vardı."

"Haberlerde gördük ve gelmeye karar verdik"

Van'da öğretmenlik yapan Gül Çevik de meslektaşlarıyla geldikleri kenti ve kayak merkezini çok beğendiklerini anlatarak, "Burayı haberlerde gördük ve gelmeye karar verdik. Çok güzel bir yer, keyifli zaman geçiriyoruz. Doğu Anadolu'da rakım çok yüksek. Batıdaki birçok kayak merkezi şu an aktif değil. Nisana giriyoruz ama hala kayak yapabiliyoruz. Çocukların da burada kayak yaptığını görmek gurur verici. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." dedi.

