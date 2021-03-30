Zehra Taraş rahatsızlanınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan taramada koronavirüs testi pozitif çıktı. 65 yaşındaki kadın, hasta nakil aracıyla karantinaya alınmak üzere Eflani ilçesindeki evine götürülmek istendi.

Kaçırıldığını düşünen Zehra Taraş, sürücüden oğlunu arama bahanesiyle aracı durdurmasını istedi. Araçtan inen kadın gecenin karanlığında kaçmaya başladı. Kısa süre şaşkınlık yaşayan sürücü, polise haber verdi.

Araca binmesi için oğlu ikna etti



Ekipler, yaşlı kadını 300 metre uzaklıktaki yol kenarında beklerken buldu. Araca binmek istemeyen kadın, telefonla görüştüğü polis olan oğlu tarafından ikna edildi.



Zehra Taş, tüm çabaların sonunda hasta nakil aracıyla evine ulaştırıldı.