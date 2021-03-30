Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karantina için evine götürülen kadın kaçırıldığını sandı
Karabük'te karantina için evine götürülen hasta kaçırıldığını düşündü, araçtan inerek kaçtı. Polis ekipleri tarafından bulunan 65 yaşındaki kadın, oğlunun ikna etmesiyle hasta nakil aracına bindi.
Zehra Taraş rahatsızlanınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan taramada koronavirüs testi pozitif çıktı. 65 yaşındaki kadın, hasta nakil aracıyla karantinaya alınmak üzere Eflani ilçesindeki evine götürülmek istendi.
Kaçırıldığını düşünen Zehra Taraş, sürücüden oğlunu arama bahanesiyle aracı durdurmasını istedi. Araçtan inen kadın gecenin karanlığında kaçmaya başladı. Kısa süre şaşkınlık yaşayan sürücü, polise haber verdi.
Araca binmesi için oğlu ikna etti
Ekipler, yaşlı kadını 300 metre uzaklıktaki yol kenarında beklerken buldu. Araca binmek istemeyen kadın, telefonla görüştüğü polis olan oğlu tarafından ikna edildi.
Zehra Taş, tüm çabaların sonunda hasta nakil aracıyla evine ulaştırıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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