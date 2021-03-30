Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Osmaniye'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca merkeze bağlı Çardak köyünün, pozitif ve temaslı kişiler nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca daha önce 2 apartman için alınan karantina kararının, ikametlerde yeni vaka görülmemesi üzerine kaldırıldığı kaydedildi.
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