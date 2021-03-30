Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca merkeze bağlı Çardak köyünün, pozitif ve temaslı kişiler nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca daha önce 2 apartman için alınan karantina kararının, ikametlerde yeni vaka görülmemesi üzerine kaldırıldığı kaydedildi.