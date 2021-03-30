Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza kesildi.
Posof İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Covid-19 tedbirlerine uyulmayıp eğlence ortamı oluşturulan bazı adreslerde denetim yaptı.
Ekipler, bir otelde sosyal mesafe kuralına uymayan ve alkol kullanan 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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