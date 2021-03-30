Posof İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Covid-19 tedbirlerine uyulmayıp eğlence ortamı oluşturulan bazı adreslerde denetim yaptı.

Ekipler, bir otelde sosyal mesafe kuralına uymayan ve alkol kullanan 10 kişiye 34 bin 690 lira ceza uyguladı.