Türkiye'nin en iyi rafting rotalarından biri olan Dalaman Çayı'nda hazırlıklarını sürdüren Dalaman Sarsala Rafting Takımı, burada haftanın 5 günü kürek çekerek çalışıyor.

Sporcular, 7-11 Nisan'da Mersin'de yapılacak R4 1. ayak Türkiye Rafting Şampiyonası'nın yanı sıra, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kırık: "Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek istiyoruz"

Dalaman Sarsala Spor Kulübü Başkanı Saniye Uyar Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamadı, Türkiye Şampiyonası'nda elde edecekleri derecelerle sporcularının milli takım kadrosuna seçilmesini garantilemek istediklerini söyledi.

Özellikle Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nın sporcular için büyük önemi bulunduğunu belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Sporcularımız burada elde edecekleri derecelerle milli takım formasını giyeceklerini biliyor. Bu konuda çok hırslılar. Bu yarışma onları kamçıladı. İlk hedefimiz Mersin'de Türkiye Şampiyonası kupasını almak. Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek istiyoruz. Amacımız, haziran ayında Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ve hemen ardından Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmak."

Sporcuların inancı yüksek

Dalaman Sarsala Rafting Takımı'nın milli sporcuları, yeniden ay-yıldızlı formayı terleteceklerine inanıyor.

Sporculardan Kerem Yılmaz, tekrar milli formayı giyip, Dünya Şampiyonası takımında bulunmak istediğini ve bunun için büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

Daha önce milli formayla yarışlara katılıp, Türkiye'yi temsil etme mutluluğu yaşadığını aktaran Şimal Damla Altınsoy ise "Yeniden milli takıma seçilebilmek için büyük çaba gösteriyorum. Tek amacım, yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.