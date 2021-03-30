Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da yakalanan PKK şüphelisi Edirne'de tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Edirne'de tutuklandı.
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda dün düzenlenen operasyonla yakalanarak Edirne'ye getirilen Y.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan arandığı öğrenilen Y.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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