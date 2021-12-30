İlçede hafta başından bu yana etkili olan sağanak nedeniyle yatağından taşan Kırkkavak Deresi, tarım arazilerine yayılırken bazı evleri de su bastı.

Dereye yakın bir noktada yaşayan Destan ve akrabalarının evlerini de su bastı.

Yardım isteyen aile, AFAD ekiplerince dün Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna tahliye edildi.

Evine gelerek temizlik çalışması yapan Destan, gazetecilere, suyun hızla geldiğini, kanalizasyonun suyu tahliye edemediğini söyledi.

Destan, eve her taraftan taşkın sularının girdiğini belirterek, "Sular yoldan, kanalizasyondan tarladan ve evin arkasından geldi. Çoluk çocuğumuzu, torunlarımızı zor kurtardık. Kepçe geldik evden çıkarttı." dedi.

Destan, yetkililerin kendilerine yardım elini uzattığını ifade etti.

İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Eroğan’ın gelerek kendilerine yardım edileceğini söylediğini belirten Destan, "Koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi alacaklarını, yardımı edileceğini söyledi. ‘Eviniz temizlendiği zaman eşyalarınız en kısa sürede tedarik edilecek' dedi. Çoluk çocuğumuz da şu anda yurtta. Biz de eve geldik temizlik yapmak için." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de Destan'ın evine gelerek ihtiyaçlarını tespit etti.