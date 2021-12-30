Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da jandarma ekipleri, `Güven ve Huzur` uygulaması yaptı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da jandarma tarafından yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında 7 kişi yakalandı.
Karaman Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslar jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Karaman Jandarma Genel Komutanlığı
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