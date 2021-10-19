DSİ tarafından olası taşkınlara karşı yapılan tahliye kanalının rengi, kirlilik nedeniyle yosunla kaplanarak yeşile dönmüş, bunların üzeri yer yer çöplerle dolmuştu.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Özel İdare Sekreteri ve Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ın kanalın bulunduğu alanda dün yaptığı incelemenin ardından ekipler taraffından temizlik çalışmasına başlandı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi ekiplerince kanalın menfezlerinin önünde biriken çamur iş makineleri yardımıyla temizlenerek durma noktasına gelen su akışı sağlandı. Menfezi tıkayan taş ve toprak da makine yardımıyla çıkarıldı.

Ekiplerin, suyun tahliye edilmesiyle kanaldaki çöplerin temizliğine başlayacağı bildirildi.