Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda yılbaşı gecesi sivil polis devriye aracına silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında olduğu 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet güçleri "sanal devriyeleri" sonucu sosyal medya hesapları üzerinden silahlı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen kişiler üzerinde çalışma yaptı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Asayiş ve Narkotik şube müdürlüklerinin birlikte yaptığı Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği çalışmada kent merkezi ve Havsa ilçesinde belirlenen ve arama izni alınan 17 adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramada pompalı tüfek, iki av tüfeği, iki tabanca, iki kurusıkı tabanca, çelik yelek, muşta, pala ve 109 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi devriye aracına ateş eden yaşı küçük şüphelinin ise ikamet hırsızlığı zanlısı olarak gözaltına alındığı, ifadesi sırasında ise polis aracına ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü sivil devriye ekibi aracına devriyesi sırasında Noktacı Cami Sokak'tan geçtiği sırada yılbaşı gecesi kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açılmıştı. Şüpheli bölgeden uzaklaşmıştı.

Av tüfeğiyle gerçekleştirildiği belirlenen olayda polis aracına saçmalar isabet etmiş, araç içerisindeki polisler olaydan yara almadan kurtulmuştu.