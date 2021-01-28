Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaban hayatının yoğun olduğu noktalara giderek yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, olumsuz hava şartlarından etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Lalapaşa ilçesindeki kırsal bölgelere saman ve karma yemden oluşan 2,5 ton yem bıraktı.

Yemleme çalışmasına Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal da katıldı.

Yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının kış boyunca süreceği kaydedildi.