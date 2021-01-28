Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan hasta paletli ambulansla hastaneye götürüldü
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de kar ve soğuk hava nedeniyle köydeki evinde mahsur kalan hasta, kar paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayan hasta, olumsuz hava koşulları nedeniyle evinde mahsur kaldı.
Çağrı üzerine kar paletli ambulansla köye giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri hastaya ilk müdahaleyi köyde yaptı.
Hasta ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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