Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keşan'da Covid-19 Aşı Merkezi kuruldu
[Fotoğraf: AA]
Keşan ilçesinde Kovid-19 Aşı Merkezi kuruldu.
Keşan Devlet Hastanesinde CoronaVac aşılama programı devam ediyor.
Bu kapsamda, öncelik sırasında bulunan vatandaşlar, MHRS'deki (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), "Aşı randevu" bölümünden randevularını alarak, "Keşan Devlet Hastanesi Ek Binası Covid Aşı Odası"nda aşılarını yaptırıyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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