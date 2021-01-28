Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, tipi ile birlikte kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Kar sevinci yaşayan çocuklar büyükleriyle kar topu oynadı.

Karayolları ve belediye ekipleri ana kar küreme çalışması yaptı.