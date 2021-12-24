Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
EDİRNE (AA) - Edirne'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.
Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle bazı yollarda buzlanma meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yollarda önlem aldı.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri sıcaklığın bugünden itibaren kademeli olarak artmasının beklendiğini bildirdi.
Etiketler: Edirne Hava Durumu
Son Haberler
- 10:51
- 10:44
- 10:38
- 10:26
- 10:41
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da kapanan yollar için önlem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz