Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 17 ilçede, 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

Merkez ve kırsal ilçelerde kar ve buzlanmayla mücadelede 142 personel, 16 greyder, 9 kepçe, 10 kar küreme ve tuzlama aracı,1 dozer ile 10 yükleyici görev alacak. Ekipler, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı çalışmalarını ilçe belediyeleri ile koordineli yürütecek.

"2 bin ton tuz satın alındı"

Buzlanmaya karşı 2 bin ton tuz satın alan Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda yama, bakım ve onarım çalışması için 1500 ton soğuk asfalt hazır bulunduruyor.

14 mahalle ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kulp, Lice, Hani ve Silvan ilçelerinde 14 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. 9 iş makinesi ve 21 personelle yürütülen çalışmalarla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

"24 saat boyunca hizmet veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların başta sağlık hizmetleri olmak üzere mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını ve hizmetlerin aksamaması için olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirebileceklerini söyledi.