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Edirne'de sis trafik seyrini olumsuz etkiledi17 Aralık 2019 Salı 10:40 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:40
Edirne'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı çukur alanlarda 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Selimiye Camisi ile tarihi köprülerin çevresini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Kaynak: AA