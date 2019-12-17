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Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi

17 Aralık 2019 Salı 10:31 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:33

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]