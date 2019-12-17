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Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi17 Aralık 2019 Salı 10:19 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 10:19
Konya'da düzenlenen operasyonda 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Karapınar ilçesinden Kayseri'ye kaçak akaryakıt götürüleceği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, kaçak akaryakıtın götürüleceği iki tırı, ilçeden çıkış yapacağı esnada durdurdu.
Araçlarda, 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Tır sürücüleri gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta da el konuldu.
Kaynak: AA