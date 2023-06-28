Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.06.2023 00:44

Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk sokağa çıkmaya korkuyor

Edirne'nin Enez ilçesinde geçen yıl ekim ayında sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 12 yaşındaki Umut Öz'ün ailesi tedbir alınmasını istiyor.

Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk sokağa çıkmaya korkuyor

Gaziömer Bey Mahallesi'nde kalem almaya giderken 7-8 sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Öz, yaşadıklarının etkisinden kurtulmadı.

Öz, sahipsiz köpeklerle her karşılaştığında büyük korku yaşadığını söyledi.

Şoku hala atlatamadığını ifade eden Öz, "Markete kalem almak için gitmiştim, çıktığımda 7-8 köpeğin saldırısına uğradım" dedi.

"Çocuğumuzun sokağa çıkma şansı kalmadı"

Umut Öz'ün babası Musa Öz, çocuğunun hala tedirgin olduğunu vurguladı.

Köpeklerle iç içe yaşayan oğlunun artık köpeklerden korktuğuna işaret eden Öz, yetkililerden tedbir almalarını istedi.

"Yetkili birim ve makamlara sahipsiz köpeklere tedbir alınmasını istiyoruz"

Yaşadıkları olayın tekrar etmesini istemediklerini dile getiren Öz, şöyle devam etti:

"Çocuğumuz sokakta annesiyle, ağabeyleriyle, bizimle olsa da sokakta gezerken hep tedirgin. Yaşadığımız olayın tekrar etmesini istemiyoruz. Yetkili birim ve makamlara sahipsiz köpeklere tedbir alınmasını istiyoruz. Bu şekilde başıboş bir hayvan olmaz. Önlem olarak sadece Enez'de değil Türkiye genelinde taşın altına herkesin elini koyması lazım.

Bugün benim çocuğumun canı yandı yarın başka bir vatandaşın canı yanabilir. Sadece canı yanması değil hayattan da kopabilir. Çocuğumuz sağlık problemi nedeniyle 1 ay okula gidemedi. Çocuğumuzun sokağa çıkma şansı kalmadı. Son 1 aydan beri bizim ısrarımızla dışarı çıkıyor ama yine çözüm değil. Hep tedirgin"

Anne Fatma Öz, oğlunun yaşadığı köpek saldırısını unutamadığını belirtti.

Dışarıya birlikte çıktıklarını, zaman zaman oğlu Umut'un köpek görünce çok korktuğunu anlatan Öz, "Ramazan ayında markete pide almaya gitmiştik, oradaki 5-6 köpek üzerimize gelmeye başlayınca ağabeyinin arkasına kaçtı. 'Ben korkuyorum anne' diye. 'Bunlar beni ısıracak' dedi. Ağabeyi de 'hayır ısırmaz ben seni koruyorum' dedi. Umut orada yüzü kızardı ve korktu" dedi.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Antalya'da kurban pazarı ve tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:18
Burdur'da kontrolden çıkan araç takla atıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
02:08
Bursa'da tartıştığı kişiyi göğsünden bıçaklayıp kaçtı
02:02
Kocaeli'de bir işletmenin atölyesinde yangın
01:53
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
01:49
Malatya'da bir kişi tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle vurdu
01:40
Diyarbakır'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 5 yaralı
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
FOTO FOKUS
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
İBB'nin Feshane'de açtığı sergi protesto edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ