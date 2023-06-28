Antalya'da kurban pazarı ve tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, her bütçeye uygun tesisleriyle öne çıkan Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk arttı.

Havalimanı, şehirlerarası otobüs terminalleri, kente giriş noktalarındaki kara yolları ile plajların yanı sıra hayvan pazarları ile tatlıcılarda da hareketlilik sürüyor. Güllük Caddesi'nde bir tatlıcının önünde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarlarında bayrama bir günü kala yoğunluk arttı. Pazarda, il merkezinin yanı sıra ilçelerden, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden getirdikleri büyük ve küçükbaş hayvanlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Pazarda yer alan dört boynuzlu koç, kurbanlık almak için gelenlerin ilgisini çekiyor. Bazıları koçu almak için pazarlık yapıyor bazıları da fotoğrafını çekiyor.

"Dört boynuzlu koç pazarın gözdesi oldu"

Besicilerden Deniz Avağ, girdi maliyetleri arttığı için kurbanlık hayvanların fiyatının yükseldiğini, kesim ücreti verdiklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden getirdikleri koçun dört boynuzu olduğunu anlatan Avağ, "Koç pazarın gözdesi oldu, her gelenin dikkatini çekiyor. 4 yaşında, 45-48 kilo civarında eti var. Ücreti 14 bin 500 lira. Aslında satmayacaktık tanıtım için getirmiştik ama talep fazla" dedi.

Kentte 35 yıldır besicilik yapan Fahri Oktay ise yılın 12 ayı hayvan satışı yaptıklarını ancak Kurban Bayramı'nın diğer dönemlere göre yoğun olduğunu söyledi.

Bu sene vatandaşların çoğunun kurbanlık alım işini son güne bıraktığını aktaran Oktay, "Tüm hayvanların satılacağını hem besicinin hem vatandaşın memnun olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Antalya İl Müftü Vekili Mustafa Şimşek, dört boynuzlu kurbanlığa ilişkin "Boynuzunun kırık olmaması gerekiyor. Değerini düşürecek engel bir durum yoksa dört boynuzlu koç da kurban oluyor" dedi.