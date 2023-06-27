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Güncel
AA 27.06.2023 23:40

Rize'de tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kurulan tuzağa takılan ayı yavrusu kurtarıldı.

Rize'de tuzağa takılan yavru ayı kurtarıldı

İlçeye bağlı Yukarı Çamlıca Mahallesi'nde bir arıcının, kovanlarını korumak amacıyla ormanlık alana çelik tel gererek kurduğu tuzağa yavru ayı takıldı.

Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda çalışma başlattı.

Uyuşturucu iğne yardımıyla bayıltılan yavru ayı, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilen yavru ayı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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