Konya'da mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Arefe günü Musalla Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar Arife Günü mezarlığa gelerek yakınlarına Kur'an-ı Kerim okudu, kabrine su döküp dua etti. Şehit aileleri de Konya Şehitliğinde yakınlarını ziyaret ederek dua etti. Vatandaşlar aynı zamanda mezarların bakımını da yaptı.



Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Mehmet Haytaoğlu, “Annem, babam, ninem, eşim, akrabalarımın hepsi bu mezarlıkta. Onları ziyaret ettim. Biz şimdi onları ziyaret etmezsek geriden gelenler de bizi ziyaret etmez. Mezarlıkta onlara dua ediyorum” dedi. Necdet Yılmaz da, “Her bayram olduğu gibi buraya gelerek büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Ruhlarına Fatiha okuyoruz. Allah yattıkları yeri nur etsin. Hepimizin geleceği yer en son burası. Allah rahmet eylesin hepsine” ifadelerini kullandı.



Latif Demirok ise “Benim oğlum trafik kazasında 17 yaşında vefat etti. 11 sene oldu her gün geliyoruz eşimle, sever öper gideriz” diye konuştu.