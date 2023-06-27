Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.06.2023 22:16

Konya'da mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Konya'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk oluştu.

Konya'da mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Arefe günü Musalla Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar Arife Günü mezarlığa gelerek yakınlarına Kur'an-ı Kerim okudu, kabrine su döküp dua etti. Şehit aileleri de Konya Şehitliğinde yakınlarını ziyaret ederek dua etti. Vatandaşlar aynı zamanda mezarların bakımını da yaptı.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Mehmet Haytaoğlu, “Annem, babam, ninem, eşim, akrabalarımın hepsi bu mezarlıkta. Onları ziyaret ettim. Biz şimdi onları ziyaret etmezsek geriden gelenler de bizi ziyaret etmez. Mezarlıkta onlara dua ediyorum” dedi. Necdet Yılmaz da, “Her bayram olduğu gibi buraya gelerek büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Ruhlarına Fatiha okuyoruz. Allah yattıkları yeri nur etsin. Hepimizin geleceği yer en son burası. Allah rahmet eylesin hepsine” ifadelerini kullandı.

Latif Demirok ise “Benim oğlum trafik kazasında 17 yaşında vefat etti. 11 sene oldu her gün geliyoruz eşimle, sever öper gideriz” diye konuştu.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
Kocaeli'de düzensiz göçmen operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:21
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Gösteriler büyüyor
22:40
Ankara-Nallıhan kara yolu kısmen hizmete girdi
22:24
Motosiklette yatar halde seyreden sürücüye 7 bin 558 lira ceza
21:44
İMECE Togg Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi
21:15
ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
21:13
Epstein'in hapishanedeki ölümünden çalışanlar sorumlu tutuldu
Sakarya'da gün batımı
Sakarya'da gün batımı
FOTO FOKUS
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Gösteriler büyüyor
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Gösteriler büyüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ