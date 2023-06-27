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Güncel
İHA 27.06.2023 21:11

Adıyaman’da yetim çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 100 yetim çocuk, aileleri ile birlikte lunaparkta hem eğlendi hem de bayramlıklarını almanın sevincini yaşadı.

Adıyaman’da yetim çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi

İnsani Krizle Mücadele Derneği, Kahta ilçesindeki yetim çocukları araçlarla Adıyaman merkezde bulunan lunapark eğlence merkezine götürerek doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Aileleri ile birilikte lunaparka eğlenen yetim çocuklar, eğlence merkezinde dönme dolap, çarpışan araba, tren ve gondola binerek güzel bir gün geçirdi. 100 yetim çocuğu lunaparka götürerek onların sevincine ortak olmaya çalıştıklarını belirten İKEM Başkanı Sümeyye Çoban, yetimlere hem ikramlarda bulunduklarını hem de bayramlıklarını verdiklerini söyledi.

Başkan Sümeyye Çoban, “İnsani Krizle Mücadele Derneği olarak deprem bölgesi olan Adıyaman'dayız. Faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün 100 tane yetim kardeşimiz için bir etkinliğimiz vardı. Onları lunaparka getirdik. Doyasıya eğlendiler. Ondan sonra dondurma ikramımız oldu. Aileleriyle beraber buradaydılar. Daha sonrasında onlara bayramlık hediyelerimizi de verdik. Sonrasında da en son meyve suyu ile kek ikramınız oldu. Bu şekilde programınızı bitirdik. Bu süreçte bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırseverlere ve ulaşımda da bize destek olan Kahta Belediyesi'ne de teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Çocuklar bu etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. 

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