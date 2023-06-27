Az Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.06.2023 20:42

Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

H.K. idaresindeki otomobil, Samsun-Ankara Karayolu Çorum Kalehisar köyü yakınlarında A.O.Ç'nin kullandığı ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki R.T. yaralandı.

İkinci kazada ise B.M. idaresindeki otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında S.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan K.A., D. M., R. M. ve İ.H.M. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
Kastamonu'da ilk Togg sahibine teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
İMECE Togg Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi
21:15
ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
21:13
Epstein'in hapishanedeki ölümünden çalışanlar sorumlu tutuldu
20:59
Suudi Arabistan: Bu yıl 150 ülkeden 1,8 milyon kişi hacı oldu
20:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
20:38
İddia: Kongre baskınındaki şiddet olaylarıyla ilgili istihbarat göz ardı edildi
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
FOTO FOKUS
TBMM Başkanı Kurtulmuş deprem bölgesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş deprem bölgesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ