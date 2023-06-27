Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

H.K. idaresindeki otomobil, Samsun-Ankara Karayolu Çorum Kalehisar köyü yakınlarında A.O.Ç'nin kullandığı ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki R.T. yaralandı.
İkinci kazada ise B.M. idaresindeki otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında S.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan K.A., D. M., R. M. ve İ.H.M. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.