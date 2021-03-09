Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kentteki okulları tek tek gezerek öğrencileri tedbirler konusunda bilgilendiriyor.

Polisler ekip aracından, "Saygıdeğer öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, okulları çok özlediğinizi biliyoruz ancak Kovid-19 tedbirlerine de uymamız gerekiyor. Lütfen sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edelim. Arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirmeniz için lütfen kurallara uyalım." şeklinde anons yapıyor.

Okullarda da zil çalmasının ardından, "Tüm öğrencilerimiz bahçeye, sınıflarda teneffüs boyunca kimse kalmasın" anonsu yapılıyor.

Okul bahçesinde öğrencilerle sohbet eden polis ekipleri, öğrencilere sosyal mesafenin korunduğu "saklambaç oyunu" oynanması önerisinde bulundu.

"Çoğumuz çift maske takıyoruz"

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Bilge Buket Bayrak, AA muhabirine, teneffüslerde sınıfları havalandırdıklarını söyledi.

Sosyal mesafeye ve maske tedbirlerine titizlikle uyduklarını belirten Bayrak, "Çoğumuz çift maske takıyoruz. Maskemizi hiç çıkarmıyoruz. Teneffüslerde bahçede sosyal mesafemize dikkat ederek hava alıyoruz. Okuldan eve gidince de önce bütün eşyalarımı kalemlerimi, kitaplarımı dezenfekte ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa İspirli de tedbirlere uyduklarını belirterek, "Her sınıfta dezenfektan ve yüzey temizleyicilerimiz var. Sıralarımızı, ellerimizi sık sık dezenfekte ediyoruz." dedi.

Gözde Namlıcı da öğretmenlerin de öğrencilere sık sık tedbirler konusunda uyarılarda bulunduğu anlattı. Namlıcı, uyarılara titizlikle uymaya çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Buğrahan Rıdvanova ise sosyal mesafeye çok dikkat ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla sarılmak, beraber oynamak çok istiyoruz ama şartlar el vermiyor. Kurallara uymamız gerekiyor." dedi.