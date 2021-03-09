Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı’nda yunus sürüsü görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı’nda balık sürülerinin peşinden giden yunus sürüsü görüntülendi.
Çanakkale Boğazı’nda balık sürülerinin peşinden giden yunus sürüsü görüntülendi.
Suya batıp çıkıp yunuslar, görsel şölen sundu.
Eski Kilitbahir motor iskelesi ile Gestaş feribot iskelesi çevresinde avlanan 10 yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.
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