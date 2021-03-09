Van'ın yeşil ve mavinin buluştuğu ilçesi Edremit'te, mevcut yeşil alanın korunması ve ağaç kesiminin önüne geçilmesi amacıyla ağaç kesimleri, 5 ay önce meclis kararı ile izne bağlanırken, yasağı ihlal edenlere ceza yazılıyor.

İlçede izinsiz 23 ağaç kesen Cebrail Ç.'ye, zabıta ekiplerince ağaç başına 395 lira olmak üzere 9 bin 85 lira ceza kesildi.

Edremit Belediyesi tarafından geçen aylarda ilçede mevcut yeşilin korunması ve ağaç kesiminin önüne geçmek amacıyla ağaç kesimleri, meclis kararı ile izne bağlandı. Ekim ayındaki meclis toplantısında alınan karara rağmen izinsiz yapılan kesimlere ceza yağdı. Belediyeden tüm uyarılara rağmen izinsiz ağaç kesenler hakkında tutanaklar tutularak, cezai işlem uygulandı. Erdemkent Mahallesi’ndeki ağaçları hiçbir gerekçe göstermeden ve izinsiz olarak kesen Cebrail Ç., 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesi gereğince 'izinsiz ağaç kesmek'ten belediye zabıta ekiplerince para cezasına çarptırıldı. Toplam 23 ağaç kesen Cebrail Ç.’ye ağaç başına 395 lira olmak üzere 9 bin 85 lira ceza uygulandı.

Ağaç kesme işlemi yapmak isteyenlerin Edremit Belediyesi'ne müracaat ederek, izin alması gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı İsmail Say, "Ağaç kesimi işlemi belediyemizce uygun görüldüğü takdirde ekiplerimizin gözetiminde işlem yapılacaktır. Vatandaşlarımızın, ilçemizin herhangi bir noktasında ağaç kesme işlemi gördüklerinde çevreyi ve yeşili korumak adına mutlaka '153' zabıta hattını arayarak durumu belediyemize bildirmeleri gerekmektedir. İzinsiz yapılan ağaç kesimi işlemlerinde vatandaşlarımıza 'Kabahatler Kanunu' gereğince cezai işlemler uygulanacaktır" diye konuştu.