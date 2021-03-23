Keşan Belediyesinden yap.ılan açıklamaya göre, ilçede elektronik atık toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Belediyenin Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile imzaladığı protokol kapsamında düzenlenen yarışmada, en çok elektronik atık toplayan okulların yöneticilerine teşekkür belgeleri ve ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1 ton 360 kilogram elektronik atık toplayarak hem çevrenin korunmasına hem de geri dönüşüme katkı verdiklerini belirtti.

Temiz ve daha yaşanabilir çevre için çalıştıklarını vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve gençlerimize doğal kaynakları korunan, sağlıklı, temiz bir çevre bırakabilmenin bilinciyle hareket edeceğiz. Elektronik atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla, doğal kaynaklarımızı koruyor, enerji tasarrufu sağlıyor, atık miktarını azaltırken de geri dönüşümle geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. İşte tam da bu noktada Keşan Belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda doğa dostu ve çevreci bir bilinçle hareket ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha da bilinçli olmaya davet ediyoruz."