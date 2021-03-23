Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 1234 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen bir bağ evinde yapılan aramada, varil, damacana ve pet şişelerde 1234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.
Suç unsuru malzemelere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Kaçak İçki
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