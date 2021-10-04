Edirne'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, etkinlik kapsamında Tunca Nehri boyunca yürüdü. Yürüyüşün ardından kahvaltıda bir araya gelindi.

Dernek Başkanı Hakan Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Çalışkan, "Dernek olarak hem farkındalık oluşturmak hem de öğrencilerimizin fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla bugünü birlikte değerlendirmek istedik. Hep birlikte yürüyüş yaptık ve sonrasında kahvaltı yaparak Edirne'mize okumak amacıyla yeni gelen uluslararası öğrencilerimiz ile tanışma fırsatı yakaladık." ifadelerini kullandı.