Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan bir kadın, hastaneye kaldırıldı.
Talatpaşa Caddesi'nde H.E. idaresindeki plakasız motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysun Kabaktan'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kabaktan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazada sürücü H.E de hafif yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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