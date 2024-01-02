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Güncel
AA 02.01.2024 12:55

Edirne'de marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde marketten hırsızlık yapan 2 yabancı uyruklu jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne'de marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir marketten 12 bin lira değerinde malzeme çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri hareket geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yapılan detaylı araştırma ve takip sonucunda çalıntı malzemelerin yabancı uyruklu 2 şüpheli tarafından çalındığı tespit etti.

Şüpheliler üzerlerindeki çalıntı malzemeler ile yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Marketten çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

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