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Güncel
AA 02.01.2024 12:16

Niğde'deki silahlı kavgada ölenlerden biri toprağa verildi

Niğde'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirenlerden biri toprağa verildi.

Niğde'deki silahlı kavgada ölenlerden biri toprağa verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan A.G'nin (42) cenazesi, jandarma ekiplerinin aldığı önlemlerle Ağcaşar köyüne getirildi.

Gül'ün cenazesi, öğle vakti Ağcaşar köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

İddiaya göre, dün merkeze bağlı Ağcaşar köyünde bir kıraathanenin önünde R.G. (51) ile akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla ateş ettiği A.G. ve R.G, yaşamını yitirmiş, şüpheli R.G. de evinde ölü bulunmuştu.

R.G'nin evde ölü bulunmasıyla ilgili İ.G. gözaltına alınmış, firari zanlı B.G'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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